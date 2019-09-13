Reynmen' gazetecilere saldırdı

Kız arkadaşı ile görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, Show Tv kameranı Volkan Özdemir ve Uçankuş Tv’nin muhabiri İsmail Şen’in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti. Reynmen'in tokat attığı Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı.

AVM güvenliklerinin güçlükle zapt ettiği Reynmen, "O makineyi alırım. Kırarım! İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu. Basın mensuplarının yaşadığı gasp olayı sonrası olay yerine polis çağırması üzerine, Reynmen habercilerin telefonlarındaki görüntüleri silerek geri verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen, ekip otosuna bindirilerek İstinye karakoluna götürüldü. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldular.

Reynmen tarafından darpa uğrayan Show Tv muhabiri Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen, çıkışta basın mensuplarının darp olayı ile ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binerek uzaklaştı.