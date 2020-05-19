Reyhan bitkisi özellikle İtalyan mutfağında çokça kullanılan bir malzemedir. Hem kokusu ile hem de aroması ile mutfakta kullanılan bitkilerden biridir. Çok fazla faydası olan bitkilerden biridir. Hem tazesi hem de kurutulmuşu tüketilerek fayda sağlanabilir.

Reyhan otu nedir?

Reyhan otu diğer ismi ile fesleğendir. Ballıbabagillerden olan reyhan güzel kokan bir süs bitkidir. Yerfesleğeni, yabanifesleğen, hindfesleğeni, akfesleğen isimli çeşitleri bulunur. Reyhan otu ılıman iklimlerde bulunan bir bitkidir. Pembe ya da beyaz renge sahip olan çiçekleri olan bir bitkidir.

Reyhan otunun faydaları nelerdir?

İçerdiği terpineol, limonene, citral, linalool, citronellol, eugenol ile antiinflamatuvar özelliği bulunur. Bu içerikler ile vücutta meydana gelen iltihaplanmaları giderir.

Antioksidan olan bir ot olması nedeni ile serbest radikaller ile savaşarak kanser gibi zararlı ve ciddi olan hastalıklardan korumaktadır.

- Vücudu temizlemektedir.

- Gözlere fayda sağlayarak daha iyi görmeyi sağlar.

- Kemikleri güçlendirmektedir.

- Bağ dokusunun da güçlenmesini sağlar.

- Eklemlerde şişlik olmasına engel olan enzimlerin oluşmasını önler.

- Romatoid artrit hastalarının yaşamış oldukları ağrıyı azaltır.

- İçerdiği beta karoten ve yüksek magnezyum içeriği ile kalp damar sistemini destekler.

- Kan akışını da rahatlatıp kalp ritminde meydana gelen düzensizlikleri ortadan kaldırır.

- Genetik değişimlerin ve DNA hasarını önleyecek etki göstermektedir.

- Boğmaca hasatlığının iyileşmesini hızlandırır. Bal ile tatlandırılarak içildiği takdirde daha hızlı iyileştirmektedir.

- Bağırsak ve mide hastalıklarının tedavisini sağlar.

- Balgam söktürücü etkisi vardır.

- Öksürük keser ve bronşitin etkisini azaltmaktadır.

- İçerisinde suda çözünen flavonoidler bulunur. Flavonoidler radyasyona karşı koruma sağlar.

- Patojen bakterilerin büyümelerini engellemektedir. Akciğer iltihaplarının sebep olduğu bakterilerin gelişmesini önler.

- Kolon ve akciğer kanserlerinin çeşitlerinden tümörlerin yok olmasını sağlar.

- Bağışıklık sisteminde oluşacak olan sorunları azaltmaktadır.

- Neredeyse kalorisi yoktur.

- LDL kolesterolü ve yüksek kolesterolü düşürmektedir. Kendisinin kolesterolü yoktur.

- İdrar söktürücü ve gaz söktürücü etkileri vardır.

- Tokluk ve açlık kan şekerini düşürmeye ve diyabet ile mücadele etmeye fayda sağlar.

- Spazm çözer ve hazımsızlığı engeller. İştah açar.

- İshalin geçmesini sağlar.

- Baş dönmesini geçirir. Migreni ver baş ağrılarını geçirir.

- Arı sokması nedeniyle acıyı ve şişliği alır.

- Kokusu tahtakurusu, sivrisineğin ve diğer böceklerin bulunduğu ortamdan uzaklaşmasını sağlar.

- Aromaterapilerde kullanılır. Uyarıcı etkisi ile odaklanmayı arttırır.

- Kaygı ve stres bozukluğunu düzeltmektedir.

- Stres nedeni ile oluşan cinsel sorunları giderir.

- Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

- Ağız yaralarında gargara yaparak olumlu etkiler.

- Sigarayı bırakmaya yardım etmektedir.

- Cildi nemlendirir, rahatlatır. Cildin pürüzsüzleşmesini sağlar.

- Sivilcelerin ve aknelerin ortadan kalkmasını sağlar.

- Sedef hastalığında olumlu etkisi bulunur.

- Demlenerek saçlara sürülmesi ile saç dökülmelerini önler.

- Anne sütünü arttırır.

Reyhan otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Reyhan otu uykusuzluk için kullanılır. Bal ile tatlandırılmış hali gece uyumadan hemen önce saat önce içilmelidir.

Anne sütünün arttırılması için Reyhan çayı demletilip balla tatlandırılarak içilir.

Saç bakımında Reyhan çay olarak demlenip sık sık saçlar bu su ile yıkandığında, saçları güçlendirerek dökülmesini önler.

Ağız yaraları için reyhanın lapası kullanılır ya da gargara yapılır.

Boğmaca hastalığı için fesleğen demlenir bal ile tatlandırılarak içilir.

Tohumunu öğüterek bal ile karıştırılarak yenilirse bağırsak sancısını giderir.

Öksürük reyhan otunun tohumu öğütülerek balla karıştırılır bu şekilde de öksürüğü keser.

Mantar, virüs, bakteri gibi birçok etkenin meydana getirdiği üst solunum yollarına iyi gelmektedir. İçerdiği sineol, öjenol, kampfen gibi maddeler ile çok iyi gelmektedir.

Kalp damar sağlığı üzerinde çok fazla olumlu etkisi vardır. Kalp hastalıklarının oluşmasının riskini azaltır.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan stres ile mücadele edebilmeyi kolaylaştırır. Depresyon, gerginlik gibi çeşitli stres sorunlarını giderir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak birçok hastalığın oluşmasını önler ve var olan hastalıkların daha kolay iyileşebilmesini sağlar.

Sindirim zorluğu, mide gazı, kabızlık, mide krampları, bağırsak hastalıkları, mide krampları gibi birçok sindirim sistemi hastalığını ve rahatsızlıklarını önler. Karaciğer hastalıklarının da önlenmesini sağlar ve vücuttan toksinleri uzaklaştırır.