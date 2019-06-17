Resmi Vedat Muriç açıklaması! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transferi gündeminin 1 numaralı ismi Vedat Muriç hakkında konuştu. Vedat Muriç için Galatasaray ve Fenerbahçe dışında yeni bir teklif almadıklarını söyleyen Kartal, “2-3 milyon Euro’ya Vedat’ı verirsek, o paralara onun gibisini bulamayız. Gerekirse 1 sene daha oynatırız, verim alırız. Sonra sözleşmesi bitince serbest kalır” dedi.

25 yaşındaki Kosovalı yıldızın ise Devler Ligi faktörü nedeniyle ısrarla Galatasaray’a gelmek istediği ve kulübüne baskı yaptığı öğrenildi.

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