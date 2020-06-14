Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye’yi temsil eden sporculara Milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte özellikle de doping cezası biten ve kendi imkanlarıyla uluslararası yarışmalara katılan sporcular hakkında düzenlemeler yapıldı.

Sporculara bir şans daha

Eski yönetmelikte, daha önce doping sebebiyle ceza alan bir sporcu cezasını çektikten sonra tekrar yarışmalara katılıp, Milli olup Avrupa ve Dünya şampiyonu olma başarısı gösterse bile Milli sporcu belgesi alamazken; yeni çıkarılan yönetmelikte, doping yapması sebebiyle almış olduğu cezasını tamamladıktan sonra katıldığı yarışmalarda kendisine Milli sporcu belgesi düzenlenerek yürürlükten kalkan yönetmelikteki durumun önüne geçilmiş oldu.

Suistimalin önüne geçildi

Kendi imkanlarıyla uluslararası yarışmaya katılan sporculara Milli sporcu belgesi verilirken; yeni çıkarılan yönetmelikte ciddi suistimallere neden olan bu konu hakkında düzenlemeye gidildi ve ’Temsil görevi verilmediği halde kendi imkanları ile uluslararası müsabakalara katılan sporculara Milli sporcu belgesi düzenlenmez’ hükmü getirildi.

Olimpik branşlarda ilk 8 şartı!

Kendi imkanlarıyla müsabakalara katılan ve temsil görevi verilen sporculara ilişkin Milli sporcu belgesi düzenlenebilmesi adına da bazı kurallar getirildi. Bu konuda talep eden kişinin, federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye şampiyonası veya en üst organizasyon olan olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dallarında ilk 8’e; olimpik, paralimpik veya deaflimpik olmayan spor dallarında ise ilk 4’e girmesi gerekiyor. Bu derecelere girememiş olmakla birlikte belge talebinde bulundukları uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmiş olmak” şartları getirildi.

‘Devletimiz sizin için var’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: Yönetmeliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah,her birinizin başarılarıyla duyduğumuz gurur, heyecan,hız kesmeden devam edecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizlerin herbirinizin başarısıyla ulusal ve uluslararası anlamda şampiyonalarda olimpiyatlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız.”