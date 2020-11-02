Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanında 1-0 kaybetti. Bu maçla ilgili olarak Radyospor’da Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Hakkı Çelikel’in açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Hakkı Çelikel, ”Her maça olduğu gibi bu maça da puan ya da puanlar almak için çıktık. Hamza hocamız kendi oyun planını ortaya koydu. Tabii ki mücadele açısından sorun yok. 1-0 kaybettik. İstediğimiz gibi bir maç olmadı. Önümüzdeki hafta Denizlispor maçıyla bu yenilgiyi telafi edeceğimizi düşünüyorum” dedi.









'Acquah’ı kadro dışı bırakmayacağız'

Acquah’ın gösterdiği tepki sonrasında kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağı konusunda ise Çelikel, ”Acquah bizim için önemli bir oyuncu. Kötü niyetli olmadığını hepimiz biliyoruz. Oyuncularımızın oynama isteği üst seviyede. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Acquah, oyunun sıcaklığı ile bazı şeyleri düşünmeyerek bir hareket yapmış olabilir. Kadro dışı bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncumuzdan yararlanacağız. Hocamız da gereken uyarıları yapar” diye konuştu.

'Adalet her takım için olmalı'

Hakkı Çelikel, hakemlerle ilgili camia olarak çok yorum yapmak istemediklerine vurgu yaptı. Çelikel, “Beşiktaş maçında çok büyük bir problem olmadı. Anadolu takımlarının çok ciddi gelirleri yok. Bazen hakemler büyük takım olarak adlandırılan ekiplerin maçlarında etkilenebiliyorlar. Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ki adalet herkes için olmalı diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.







