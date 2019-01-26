Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ara transferde ilk bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Başkent ekibi, Legia Varşova forması giyen 31 yaşındaki stoper Michal Pazdan'ı renklerine bağlıyor.

Polonya ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada deneyimli savunmacının bu sabah, Türkiye'ye hareket ettiği ve Ankaragücü için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

Varşova ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Pozdan, bu sezon 7 maçta forma şansı bulabilmiş ve 1 gol kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler