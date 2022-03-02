Rusya ekiplerinden Zenit forması giyen 32 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'nin kulüple olan sözleşmesini feshettiği duyuruldu.

Zenit'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zor bir aile durumu nedeniyle oyuncu, kulüple olan sözleşmesinin erken feshedilmesini istedi. Yaroslav Rakitsky'ye, profesyonel ve tutkulu tutumu için St. Petersburg'da geçirdiği zaman için teşekkür ediyoruz. Yaroslav Rakitskiy'in ailesine ve arkadaşlarına içtenlikle esenlikler diliyoruz ve elbette onu futbol sahalarında görmeyi umuyoruz."

Ocak 2019'da Zenit'e katılan Yaroslav Rakitskiy, bu süreçte 108 maça çıkarken, 7 gol ve 15 asist yapmayı başardı.

Savaş karşıtı paylaşımlar

Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Zenit'in Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesini, futbolcunun savaş karşıtı paylaşımları nedeniyle feshettiği iddia edildimişti.



