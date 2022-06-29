İtalya Serie A devi Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye gönderdiği eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna kattı.

Inter transferi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyururken, bir yıllık aranın ardından Milano'ya geri dönen Belçikalı golcü, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.

İzdiham yarattı

Transferin sonuçlanması için gün içerisinde şehre gelen Lukaku'yu onlarca taraftar büyük bir coşkuyla karşılamış ve adeta izdiham yaşanmıştı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Inter'in kadrosuna katılmış oldu.

Şampiyonluğun mimarı

Daha önce 2019-2021 yılları arasında da Inter forması giyen Lukaku, o dönem Antonio Conte'nin yönetiminde kazanılan Serie A şampiyonluğunun mimarlarından birisiydi. Önceki döneminde İtalyan ekibiyle 95 maça çıkan Belçikalı yıldız 64 g9l ve 16 asistlik performans göstermişti.

Geçtiğimiz sezon ise Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza atmıştı.







