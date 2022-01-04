İngiltere Premier Lig'de Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satılmasının ardından, başka bir Premier Lig ekibi Southampton'ın da çoğunluk hissesinin Sports Republic isminde bir yatırım şirketi tarafından satın alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Sports Republic'in spor ve eğlence sektöründe hizmet veren bir yatırım şirketi olduğu belirtilirken, kulübün çoğunluk hissesini satın aldığı belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Southampton CEO'su Martin Semmens, "Son iki yılda kulübümüzün hissedarlarıyla birlikte kulübü ileriye taşımak için doğru ortağı arıyorduk. Bugün kulübümüz için mükemmel çözümü bulduk. Sport Republic, deneyimli yatırımcılardır, ancak aynı zamanda seçkin, profesyonel ve spor dünyasında da deneyimliler. Bu kombinasyonu bulmak çok zor ve kısa ve uzun vadeli geleceğimizi güvence altına alan bir anlaşmaya vardığımız için heyecanlıyız." sözlerini söyledi.

Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Kraft ise satın alımla ilgili olarak, "Aktif ve ilgili bir sahip olacağız, ancak herhangi bir büyük değişim başlatmayacağız. Southampton'a ilgi duyduk çünkü zaten iyi yönetilen bir kulüptü. Southampton'ın CEO'su Martin Semmens, kulübün günlük operasyonlarını yürütmeye devam edecek ve Sport Republic, kulübün büyümesine yardımcı olmak için onunla ve ekibiyle yakın bir şekilde çalışacak." dedi

Southampton bu sezon Premier Lig'de 21 puanla 14. sırada bulunuyor.

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