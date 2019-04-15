Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başlamıştı. Adı, Bayern Münih ve Arsenal'la birlikte anılan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımından ayrılacağı resmen açıklandı.

Paris Saint Germain'i 5-1 yenerek bozguna uğrattıkları maçtan birkaç saat önce TF1 televizyonunda yayınlanan Telefoot programına katılan Lille Başkanı Gerard Lopez, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu yaz 4-5 futbolcu takımdan ayrılacak. Bu isimlerden biri de kesinlikle Nicolas Pepe. Zira kendisi artık maaşını ödeyemeyeceğimiz bir seviyeye geldi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 20 gol ve 14 asist kaydeden Pepe'nin takımıyla olan kontratı 2022 yazında sona erecekti. Genç yıldızın yeni adresinin hangi takım olacağı ise merakla bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler