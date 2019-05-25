Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'un yıldız ismi Nabil Fekir, bu yaz takımdan resmen ayrılıyor. 32 yıldır Fransız ekibinin başkanlığını yürüten Jean-Michel Aulas, dün Nimes'i deplasmanda 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla 25 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Kulüp televizyonuna konuşan 70 yaşındaki futbol adamı, "Nabil, gelecek sezon kadromuzda olmayacak. Zira kendisi gitmek istiyor ve biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Şimdiye dek bize olan katkılarından ötürü ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Lyon ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Fekir'in yeni durağının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler