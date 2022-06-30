Galatasaray 'ın transfer gündeminde olan Kayserispor'un gurbetçi oyuncusu Onur Bulut'un temsilcisi, eski futbolcu Elyasa Süme önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Süme, ''Kayserispor'un transfer yasağı var. Onur'un da 1 yıl daha sözleşmesi var. İyi bir sezon geçirdi. Her zaman üstüne koyarak devam etmek istiyor. Katılmadığım bazı yormlar var Onur için yapılan. Yaşı 27 ve büyük takımlar için bu zamana kadar neredeydi diye... Ben eski futbolcu olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onur futbolunun en olgun aşamasında. Sağ bek sol bek, orta saha, sağ ön... hepsinde rahatlıkla oynuyor. Tam bir takım oyuncusu. Nerede görev verilirse orada oynadı. Takım adına çok faydalı oldu; ama sürekli farklı mevkiilerde oynatılıyor olması nedeniyle hakettiği ölçüde ön plan çıkamadı. Ali Naibi'nin transferinde çok katkısı oldu. Kayserispor'da kendini buldu" dedi.

Süme sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'la ilgili bir temas oldu. Bana ilgilendiklerini söylediler. Fakat bunun dışında şu ana kadar bir şey olmadı. Bir ilgi var. Biz açığız. Kulüpler düzeyindeki görüşme nasıl ilerliyor, bunu bilmiyorum. Süreci takp ederek, sonuca gideriz. Okan Buruk benim Gaziantep'ten teknik direktörüm. Kendisini yeni dönemle ilgili başarılar dilemek için aradım. Kayserispor'un kararına bağlı. Olmazda hayal kırıklığı olmaz. Ama Onur'un hedefleri var."