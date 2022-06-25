Başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis’in getirilmesinin ardından gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko'da Pierria Henry ile yollar ayrıldı.

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklamada basketbolcunun, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı duyuruldu. Ayrıca Henry'nin Avrupa’ya dönme kararı alması halinde haklarının Fenerbahçe'de olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Pierria Henry, sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı almıştır. Sporcumuzun Avrupa’ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko’da olacaktır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Veda etmişti

Haziran 2021'de Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katılan oyun kurucu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etmişti. Başarılı basketbolcu, geride kalan sezon EuroLeague'de 7.9 sayı, 3.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.



