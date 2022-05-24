MENÜ

Resmen açıklandı! Chelsea'nin satışı tamamlandı

Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün devir işlemlerinde son aşamaya gelindi. Premier Lig, Chelsea'nin Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satışına onay verdi. Londra ekibinin satışı, Londra hükümetinin onaylamasıyla da resmileşti.

24 Mayıs 2022, Salı 21:28 Son Güncelleme:
- A +
Resmen açıklandı! Chelsea'nin satışı tamamlandı

Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün devir işlemleri son buldu.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun bugün Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyuruldu.

Hükümetin onay verdi

Satın alma işleminin Hükümetin gerekli satış lisansını verdi. Böylece Chelsea'nin satın alım işlemi artık tamamlandı.

Yeni sahibi Todd Boehly

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abromivich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun 4.25 milyar Sterlin'lik teklifini kabul etmişti.

İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda iz bırakan kareler


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...