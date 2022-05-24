Resmen açıklandı! Chelsea'nin satışı tamamlandı
Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün devir işlemlerinde son aşamaya gelindi. Premier Lig, Chelsea'nin Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satışına onay verdi. Londra ekibinin satışı, Londra hükümetinin onaylamasıyla da resmileşti.
Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün devir işlemleri son buldu.
Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Premier Lig Kurulu'nun bugün Chelsea Futbol Kulübü'nün Todd Boehly/Clearlake Konsorsiyumu tarafından önerilen satın alma teklifini onayladığı duyuruldu.
Hükümetin onay verdi
Satın alma işleminin Hükümetin gerekli satış lisansını verdi. Böylece Chelsea'nin satın alım işlemi artık tamamlandı.
Yeni sahibi Todd Boehly
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abromivich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkarmıştı. Kulübün satış sürecini yöneten banka Raine geçtiğimiz günlerde, ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun 4.25 milyar Sterlin'lik teklifini kabul etmişti.