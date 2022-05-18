Portekiz'de bu sezon beklentilerin altında kalan Benfica, teknik direktörlük görevinde PSV'den ayrılan Roger Schmidt'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda Alman teknik adam ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

PSV'de 104 maç

Kariyerinde daha önce Leverkusen ve Salzburg'u da çalıştıran 55 yaşındaki Alman teknik direktör, 2020 yılında PSV'nin başına geçmişti. Hollanda ekibiyle 104 maça çıkan Schmidt, 2.16 sayı ortalaması yakalamıştı.

PSV sezon içinde Roger Schmidt ile yola devam etmeyeceklerini açıklamış ve Ruud van Nistelrooy ile anlaşmışlardı.

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