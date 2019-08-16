Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Paul Pogba'nın adı, uzun bir süredir La Liga devi Real Madrid'le anılıyordu. Kırmızı Şeytanlar ile iki yıl daha kontratı bulunan 26 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu hakkında ağabeyi Mathias'tan gelen son açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

İspanyol Mega TV televizyonunda yayınlanan El Chiringuito de Jugones programına konuk olan Mathias Pogba, kardeşinin 2 Eylül tarihine kadar Real'e transfer olabileceğini söylerken "Florentino Perez, onu Madrid'e getirebilir. Hiçbir şey imkansız değil. Zinedine Zidane'ın kardeşimi takımda görmek istediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin piyasa değerinin abartıldığı kadar yüksek olmadığının da altını çizen Mathias, "Günümüzde transferler için çok yüksek bedeller ödeniyor. Manchester United da Paul için çok para isteyecektir. Ancak onun 200 milyon euro etmeyeceğinden kesinlikle eminim." şeklinde konuştu.

Zinedine Zidane'dan açıklama

Real'in teknik patronu Zinedine Zidane ise ligin ilk haftasında Celta Vigo'yla oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Pogba hakkındaki sorularına "Paul, şu anda Manchester United'ın oyuncusu ve buna saygı duymamız gerekiyor. Şahsen kendi oyuncularımdan memnunum ve yalnızca yarınki maçı düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler