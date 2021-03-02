Erzurumlu milli güreşçi Dünya ve Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak’ın ismi valilik onayıyla, Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan spor lisesine verildi. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Türk güreş camiasının unutulmaz isimlerinden Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Erzurumlu güreşçi Reşit Karabacak’ın adı valilik onayıyla ilimizin tek spor lisesine verilmiştir. Uluslararası yarışlarda Türk bayrağını göndere çektiren ve tüm dünyaya İstiklâl Marşımızı dinleten milli güreşçimiz, Türk milletinin ve Erzurumluların göğsünü kabartmış, başarıları ve hizmetleriyle Türk güreş camiasına örnek olmuştur. Karabacak isminin yaşatılarak ilimizde yetiştirilen genç sporculara örnek gösterilmesi açısından değerli bir hizmet olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Erzurum Valisi Okay Memiş'e, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a Erzurum Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu'na ve Er- Gür- Der başkanı İzzet Uçan'a tüm güreş camisı adına teşekkür etti.

REŞİT KARABACAK KİMDİR?

Türk güreşine ismini altın harflerle yazdıran Reşit Karabacak 5 Temmuz 1954 yılında Erzurum ili Dumlu Nahiyesine bağlı Akdağ Köyünde dünyaya gelmiştir. Evli ve 6 çocuk babasıdır. 1973 yılında İzmir tekel spor kulübünde güreş hayatına başlayan Reşit Karabacak sırasıyla; Bursa TOFAŞ, İstanbul SİMTEL, Ankara TEDAŞ spor kulübünde güreş yaşamını sürdürmüştür.

Elde etmiş olduğu dereceler ise şu şekilde;

1973 Yılı Yügoslavya (Tameşvar) Büyükler Serbest Stil 68 kg'da Balkan 5'inciliği

1974 Yılı Türkiye (Ankara) Serbest Stil 74 kg’da Balkan 1'inciliği

1983 Yılı Fas (Casabianca) Serbest Stil 74 kg'da Akdeniz oyunları 1'inciliği

1987 Yılı Suriye (Lazkiye) Serbest Stil 90 kg’da Akdeniz oyunları 1'inciliği

1975 Yılı İspanya (Madrid) Serbest Stil 68 Kg’da Avrupa 4'üncüğülü

1976 Yılı S.S.C.B (Leningrad) Serbest Stil 74kg'da Avrupa 6'ncılığı

1977 Yılı Türkiye (Bursa) Serbest Stil 74kg'da Avrupa 2'nciliği

1978 Yılı Bulgaristan (Sofya) Serbest Stil 74 kg'da Avrupa 3'üncülüğü

1979 Yılı Romanya(Bükreş) Serbest Stil 82 kg'da Avrupa 4'üncülüğü

1983 Yılı Macaristan (Budapeşte) 82 kg kg’da Avrupa 1'inciliği

1983 YIlı S.SC.B (Kiyew) Serbest Stil 82 kg’da Dünya 5'inciliği

1985 Yılı Almanya (Leipzing) Serbest Stil 90kg'da Avrupa 3'üncülüğü

1987 Yılı Bulgaristan (Velikotırnova) Serbest Stil 90kg'da Avrupa 3'üncülüğü

1987 Yılı İsviçre (Lozan) Serbest Stil 74 kg’da Dünya 4'üncülüğü

1982 Yılı Edirne (Kırkpınar) başaltı Güreşlerinde 1'inciliği

1990 Yılı Edirne (Kırkpınar) Baş güreşlerinde 3'üncülüğü

Güreş hayatını bitirdikten sonra milli takımda antrenörlük ve Türkiye Güreş Federasyonu yağlı güreş merkez yönetim kurulu üyeliğini yapan güreşçi yakalandığı covid-19 hastalığından dolayı 19 Kasım 2020 yılında Bursa ilinde hayatını kaybetti.

DHA