Reşit Akçay: Böyle bir galibiyet almak sevindirici

Geride kalan karşılaşmalarda başarısız sonuçlar almalarından dolayı maçtan önce oyuncularının üzerinde bir baskı olduğunu ifade eden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Zor bir müsabaka bekliyordu bizi, bunun bilincinde oynadık. Gollerin erken gelmesi ikinci yarıdaki oyunumuzu olumsuz etkiledi. Rehavetle ve daha rahat oynamamıza neden oldu. Kalitemiz biraz düştü ikinci yarıda ama kendi evimizde kazanmış olmak ve deplasmanda aldığımız mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyet almak sevindirici. Oyuncuların üzerinde oluşan baskıdan kurtulmuş oldular. Bu baskının getirdiği zorluk nedeniyle de oyun kalitemizin düştüğüne inanıyorum. Önümüzdeki müsabakada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

‘MEVLÜT ERDİNÇ’İ HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Takıma son günlerde katılan ve karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Mevlüt Erdinç hakkında da açıklamada bulunan Akçay şunları söyledi:

“Mevlüt Erdinç bize katılalı 10 gün kadar bir süre oldu. Antrenman eksiği ve vücudunun yüksek performansa hazır olmaması ve ruhsal olarak da kendini iyi hissetmemesi onu kadromuza almamamıza neden oldu. Onu hazırlamak için çalışıyoruz, hazır olunca kullanacağız” diye konuştu.

DHA