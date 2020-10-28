Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetiminin ilan edilmesinin ardından bir milli bayram haline gelerek her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl da önemine uygun olarak kutlanacak. Dolayısıyla 29 Ekim tarihi yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili en güzel ve anlamlı şiirler ve sözler yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta şiirlerle kutlanacak. Cumhuriyetin yegane koruyucuları olan bizler de mesajlarla sevdiklerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. İşte 2020 yılına özel en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları...

Resimli 29 Ekim mesajları, şiirleri yeni 2020

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

Cumhuriyet”in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. “Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun”

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!

Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

Şerefli bir yaşamın bedeli, her ne olursa olsun ödenir. Küçük oyunlar, küçük oyuncularındır. Onlar, okyanusta boğulmanın adabını bilemezler! Cumhuriyet erdemdir. Ülkemizin doğum gününü kutlamak, bu günü hakkınca yaşamak bize yakışandır, olması gerekendir…

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün her yer kırmızı beyaz olsun.

Cumhuriyet Bayramı”nı kutluyor, herkese esenlikler diliyorum.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…

Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karekterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..

29 EKİM ŞİİRLERİ 2019 (2-3-4 KITA)

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,

Şen Türküler gür sesinde.

Kahramanlar ülkesinde,

Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,

Akın akın koşanlara.

Sen de katıl, koş onlara,

Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:

29 Ekim yazdır.

Ne yapılsa gene azdır,

Cumhuriyet bayramı var!

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

Canımızsın,

Şanımızsın,

Ey hürriyet,

Cumhuriyet.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,

Sendedir Cumhuriyet.

Kutluyoruz tüm millet,

Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan

Uğrunda dökeriz kan,

Armağansın Ata’dan,

Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,

Uygarlığa yönelttin,

Yurdumu cennet ettin,

Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,

Aydınlat ışıl ışıl,

Kutlasın binlerce yıl,

Varol sen Cumhuriyet.

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

CUMHURİYET

Biziz bu memleketin,

Kanı, kemiği, eti.

29 Ekim’de

Kurduk CUMHURİYETİ.

29 Ekim’de,

Yine bir ay parladı,

İşte bu parlak ayın,

CUMHURİYET’tir adı.

Cumhuriyet yolların,

En iyisi, en düzü,

Atatürk’ün zekâsı,

Ak etti yüzümüzü.

29 Ekim’de,.

Bütün ışıklar yansın,

Caddeler baştan başa,

Bayraklarla donansın.

Şerefimiz var, yurdun,

Toprağında, taşında.

Dinç CUMHURİYET’imiz,

Bir sonsuzluk yaşında.

Elele tutuşalım,

Hiç değişmez bu niyet.

Yaşasın Türk Milleti,

Yaşasın CUMHURİYET!

AKDENİZ’E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

“Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

CUMHURİYET

Ay yıldızlı al bayraklar,

Her yanda dalgalanıyor.

Süslendi evler, sokaklar.

Renk renk ışıklar yanıyor.

Yıllardan önce bugün,

Cumhuriyet kurdu millet,

Bize büyük Atatürk’ün,

Armağanı CUMHURİYET.

En birinci vazifemiz,

Onun yolunda yürümek.

Canımız gibi koruruz,

CUMHURİYET Türklük demek.

Sevinçle, sağlıkla geçsin,

Sabahımız, akşamımız,

Kutlu olsun hepimize,

CUMHURİYET bayramımız.