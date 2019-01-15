Resildent Evil 2’nin Demo sürümü yayınlandıktan kısa bir süre sonra büyük ilgi gördü. 1 milyondan fazla oyuncu kitlesine ulaşan oyunu sadece 30 dakika deneyimleme şansınız bulunuyordu. Bir hacker grubunun oyunu kırmasıyla süre sınırı kaldırıldı.

Edinilen rapora göre Resildent Evil 2’nin 30 dakikalık demo sürümünü indiren kullanıcıların yalnızca yüzde 30’u finale kadar gidebilmiş. Görünüşe göre oyunun tam sürümü yayınlandıktan sonra bizleri zorlu bir mücadele bekliyor.

DHA