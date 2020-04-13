Resident Evil 4 remake müjdesi!

Japonya menşeli oyun geliştiricisi Capcom tarafından Resident Evil 4 remake için çalışmalara başlandığı öne sürüldü. Daha önce de Resident Evil 2 ve 3 için remake versiyonlar oyunculara sunulmuş ve bunlar oldukça da beğenilmişti.

ShiftDelete'in haberine göre; Oyunun 2022‘de piyasada yerini alması bekleniyor. Oyunun remake versiyonunun çalışmalarını ise Capcom’a bağlı olan M-Two stüdyosunun yürüttüğü de bilgiler arasında yer aldı. Bu stüdyo Platinum Games eski başkanı Tatsuya Minami tarafından 2018 yılında kurulmuştu.

Resident Evil 4’ün oyun yönetmeni olan Shinji Mikami ise remake versiyonu için çalışmalarda rol almayacak. Capcom’un bu işte de yer almasını teklif ettiği oyun yönetmeni, Ghostwire Tokyo oyununa odaklanmak için bu teklifi geri çevirdi. Bu durumun remake versiyonunu nasıl etkileyeceğini ise oyun piyasada yerini aldıktan sonra göreceğiz.

15 yıl aranın ardından oyunun remake versiyonu için ortaya çıkan bilgiler heyecan yaratıyor. Önceki remake versiyonlarının da başarılı olması, beklentileri yükseltiyor diyebiliriz.