Resident Evil 3 Remake, 5 günde 2 milyon sattı

Capcom tarafından Resident Evil 3 Remake satış rakamı paylaşıldı.

Buna göre oyun, tüm platformlarda 5 günde toplamda 2 milyon kopya satarak önemli bir başarı elde etti. Bu satışların yüzde 50’sinin ise dijital olduğu belirtiliyor. 3 Nisan tarihinde piyasaya sürülen oyunun 10 günlük süreçte büyük ihtimalle bu rakamın üzerine çıktığını da tahmin edebiliriz.

Kıyaslama açısından Resident Evil 2 Remake’in ise ilk haftasında 3 milyon kopya satmış olduğunu not olarak düşelim. Bu anlamda üçüncü oyun biraz geride kalmış durumda. Öte yandan, 1999 yılında çıkan orijinal Resident Evil 3 ise toplamda 3.5 milyon satmıştı.