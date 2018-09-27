Resident Evil 2 sadece yenileme değil, seride yeni bir halka

1998 yapımı klasiğin yenilenmiş versiyonu, 2017’de Resident Evil 7 için kullanılan Capcom’un RE Engine motoru kullanılarak geliştirildi. Hirabayashi: “Motor sayesinde, harika grafikler ve sesler yaratabildik. Oynanışa gelirsek, Resident Evil 7’den birçok geri bildirim aldık.” dedi.

Kanda ise: “RE Engine, deneme yanılma için mükemmel bir motor. Bu nedenle aynı motoru kullanan önceki oyunlardaki deneyimimiz, yeni Resident Evil 2’yi büyük ölçüde geliştirdi.” diye ekledi.

İki yapımcı da, insanların Resident Evil 2‘nin 2019 versiyonunu sadece bir yenileme olarak değil, seri için yepyeni bir oyun olarak görmelerini istiyor. Söyledikleri anlam ifade ediyor, zira yeniden yapılan oyunlar, seriler için bir evrim gibi görünüyor. Oyunda zombiler tarafından saldırıya uğradığınızda, karakterler üzerindeki kir ve yaralar gerçek zamanlı olarak belirecek. Aynı şekilde zombiler de onlara nasıl saldırdığınıza bağlı olarak tepki gösterecek ve farklı şekillerde etkilenecekler.

Racoon City aynı atmosfere sahip olacak, ancak karakterlerin birbirleriyle ilk defa ne zaman ve nerede buluştuğuna dair detaylar değişecek.

Yeni bir deneyim hedefleyen iki yapımcı da; Resident Evil’i kendine has özellikleriyle sunmanın öncelikleri olduğunu ve Batılı üçüncü şahıs nişancı oyunlarını taklit etmeye çalışmadıklarını söyledi. Kanda “Oyun, Capcom ve Resident Evil DNA’sını taşıyor. Bizim için en önemli olan da bu.” diyor.

Resident Evil 2 PS4, Xbox One ve PC için 25 Ocak 2019’da yayınlanacak