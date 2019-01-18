Capcom oyunun PC, PS4 ve Xbox One için 25 Ocak’ta satışa sunulacağını açıkladı. RE2 Remake şimdiye kadar yayınlanan yeniden çevrim oyunlara pek benzemiyor. Capcom oyun üzerine hayli mesai harcadı ve atmosferden oynanışa kadar pek çok şeyi değiştirdi.

Genelde Remake oyunlar grafiklerin ve görsellerin iyileştirilmiş versiyonlarından ibaret oluyor. Fakat Resident Evil 2 Remake, adeta yeni bir oyun havasında geliştirildi diyebiliriz. Nitekim oyunun oynanış süresi de bu durumu gözler önüne seriyor.

Normalde orijinal Resident Evil 2, 5 – 6 saat arası sürüyordu. Fakat oyunun remake versiyonunun yaklaşık olarak 20 saat süreceği açıklandı.

DHA