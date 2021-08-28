Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçen sezon A takımda 28 maça çıkan Doğan Alemdar, dün Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Teşekkür mesajı yayınlayan Doğan Alemdar, "Doğduğum büyüdüğüm toprağın yegane kulübü Kayserispor benim futbolda filizlenmeme sebep oldu. Beni genç bir fidan haline getirdi. Şimdi büyümek için toprağımdan ayrılsam da köklerim daima burada olacak. Çalışmak, kendimi geliştirmek için; yurt dışında adımı duyurmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemi şerefle temsil etmeye, en önemlisi bugün Türk futbolunda Doğan Alemdar’ın var oluşunun en büyük sebebi değerli başkanım Berna Gözbaşı’nın bana verdiği emeklere karşılık olarak ben de kendisini gururlandırmaya, Kayserisporumun bana verdiği şansı değerlendirerek kariyerimdeki basamakları çıkmaya gidiyorum. Futbol hayatımda üzerimde emeği geçen kulüp çalışanları, kıymetli altyapı hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma tek tek canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.