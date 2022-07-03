Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hız kesmeden hazırlanmaya devam eden Fenerbahçe 'de geleceği merak konusu olan Kim Min-Jae için yeni bir iddia ortaya atıldı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Rennes, Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor. West Ham United'ın Nayef Aguerd'ı kadrosuna katmasının ardından stoper mevkisinde oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçen Fransız ekibinde Florian Maurice'in Cuma günü görüşmelerde bulunmak için İstanbul'da olduğu belirtildi.

Talipleri fazla

Haberin detaylarında ise Rennes'in yanı sıra Napoli ve Marsilya da ismi bir süredir transfer iddialarında yer alan Kim Min-Jae ile ilgileniyor. Ancak Marsilya diğer taliplere göre bir adım geride.

Bruno Genesio ile birlikte çalıştı

Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Çin'de Beijing Guoan forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, o dönemde şu anda Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio ile birlikte çalışmıştı. Bu nedenle Fransız teknik adam, Kim Min-Jae'yi yakından tanıyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Sarı-Lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kim Min-Jae Fenerbahçe ile 39 maçta forma giymiş ve 1 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.



