Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Schalke'den Liverpool'a kiralanan ve satın alma opsiyonunun kullanılmayacak olması nedeniyle yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak edilen milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak'ın yeni adresi Fransa olabilir. Bild'e göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Rennes, Damien Da Silva'nın yerine bir oyuncuyu adapte etmek isterken bu doğrultuda eski oyuncusu William Saliba'nın peşine düşmüştü. Arsenal'den ayrılacak David Luiz'in de listede olduğu belirtilirken son olarak milli yıldızımız Ozan Kabak gündeme geldi.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Schalke tarafından Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle eski takımına dönmeye hazırlanırken yeni sezonda ise farklı bir ekibin formasını giymesi bekleniyor. Alman medyasına göre Ozan Kabak ile Rennes'in yanı sıra Bayer Leverkusen, Leicester, Newcastle ve Nice de ilgileniyor.