Kış arasından önce evinde Bordeaux ile karşılaşan Rennes, maçın sonlarına doğru golcüsü M’Baye Niang’ın tek golüyle kazanırken üst üste 5. lig galibiyetini almış oldu. Ekim ayının sonu itibariyle müthiş form yakalayan Rennes, son 8 maçının 7’sini kazanarak orta sıralardan bir anda Şampiyonlar Ligi potasına giriş yaptılar. Bu süreçte Adrien Hunou ve M’Baye Niang golleriyle takımlarını sırtlayan isimler oldular. Ev sahibinde as orta saha oyuncusu Clement Grenier’in sakatlığı var.

Evinde kazandığı Nimes maçıyla kış arasına giren Marsilya, deplasmandaki ağır PSG yenilgisinden sonra oynadığı 8 maçta 22 puan topladı ve müthiş bir serinin altına imza attı. Dmitri Payet ve Dario Benedetto’nun gol yükünü çektiği ekipte sakatlığı süren Florian Thauvin hala yok, as sağ bek Hiroki Sakai cezası nedeniyle görev alamayacak.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Rennes ligdeki son 4 maçında gol yemedi.

• Rennes evinde kazandığı 6 lig maçının 5’ini tek farkla kazandı.

• İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ü berabere bitti.

• İki ekip arasında oynanan son 6 maçın 5’i karşılıklı gol var bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği her iki tarafın da gol atması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %22’si maçın karşılıklı gol var bitmesine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise maç sonucu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %15’i maçın Marsilya’nın kazanacağını düşünüyor.

BURAK SARIASLAN’IN YORUMU

Ligue 1’de oynadığı son 8 maçın 7’sini kazanan ve formunu oldukça yükselten Marsilya bu maçlarda en az 2’şer gol atmayı da başardı. Ayrıca Rennes karşısında da 5 maçtır mağlup olmuyorlar. Rennes ise kendi sahasında ligin en tehlikeli takımlarından bir tanesi. Zaten son 5 maçlarını da kazanmayı başardılar. Bu karşılaşmada taraf bahsi yapmak oldukça riskli olacaktır. İki takımın gol atma şansı bence çok daha yüksek. KG Var bu maç için oldukça ideal bir tercih.



