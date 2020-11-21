Rennes - Bordeaux maç soucu: 0 - 1

Bordeaux, Ligue 1'in 11.hafta maçında Rennes'i deplasmanında 1-0 yendi. Bu galibiyet ile puanını 15 yapan ve zirve mücadelesi veren 18 puanlı Rennes'e yaklaşan Bordeaux takımında galibiyet golünü yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa kaydetti.

Uzun süre Süper Lig takımlarının başta Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Fransız orta saha Ben Arfa, böylece 1,5 yılı aşkın bir süre sonra Ligue 1'de gol atmış oldu. İlginçtir Ben Arfa bu akşamdan önce Ligue 1'de son gollerini 06.04.2019 tarihinde Rennes forması altında Angers'a karşı kaydetmişti.



