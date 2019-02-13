Renault Formula 1 takımı 2019 sezonuna merhaba dedi!

Marka olarak 2016 yılında F1'e dönüş yapan Renault, her sezon önemli başarılara imza attı ve geçtiğimiz yılı Markalar Şampiyonası'nı 4'üncü olarak tamamladı. Aynı zamanda Renault Formula 1 Takımı'nın pilotları Nico Hülkenberg ve Daniel Ricciardo'yu basın mensuplarına ve iş ortaklarına tanıtılırken uzun vadede başarılarını sürdürme kararlılığının altını çizildi.

Renault Sport Racing Başkanı Jérôme Stoll Renault'nun motorsporlarına olan bağlılığını vurguladı. “Renault olarak hepimiz motorsporlarına tutku ile bağlıyız. Formula 1'deki tarihimiz neredeyse kırk yılı aşkın bir süredir aralıksız devam ediyor. Formula 1, bir gösteri ve eğlence, aynı zamanda da motorsporlarında en üst seviyedir. Formula 1’e duyulan bu tutku, spora ilham veren sınırsız yenilik sayesinde, ruhla mücadele, kararlılık, esneklikle mücadele için bir metafordur. Bu tutkunun iyi bir gerçekçilik dozuyla dengelenmesi gerekmektedir. Motorun yeni ismine yansıdığı gibi Renault E-Tech 19, gelecekteki otomobillerimizin teknolojileri için bir laboratuvardır. Formula 1'in bir parçası olmak için en heyecan verici dönemdeyiz.

Nico Hülkenberg 2019'da ekip ile 3'üncü yılına başlıyor: 2017'den beri çok gelişme kaydettik ama eğer uzun vadeli amaçlarımıza ulaşmak istiyorsak bütün bunlar gerekli sürecin bir parçasıdır. Ben geldiğimde alt yapı henüz yeniydi ve o günden beri çok ilerleme kaydettik. Bende mevcut olan yetenekten faydalanmak ve hem ekibin hem de otomobilin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istiyorum. Önemli olan bütün Renault Formula 1 Ekibi olarak bir sıçrama yapmamız ve daha tutarlı bir performans göstermemizdir. İlerlemeyi devam ettirmeyi ve sürekli olmasını diliyoruz.

Yedi kez Grand Prix yarışı kazanan Daniel Ricciardo ilk sezonunu geçirmek üzere Renault Formula 1 Ekibine katılıyor: Renault otomobil sporları konusunda köklü bir geçmişe sahip. Dolayısıyla Formula 1 maceralarının bir sonraki etabında onlara katılmak heyecan verici bir iddia. Pistteki görevimi yerine getirmek ve en hızlı olmak için buradayım. Ama aynı zamanda ekibe enerji getirmeyi de arzuluyorum. Herkesin başarısını üst düzeye çıkarmak istiyorum çünkü bu da benim mesleğimin ve karakterimin bir parçası. Ekibin biraz daha sıkı çalışmasını ve biraz daha gayret sarfetmesini sağlayarak bir araya getirmeyi istiyorum. Bu pozitif enerjinin katalizörü olmak isterim.