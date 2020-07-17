Renato Tapia kimdir? Renato Tapia kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord ile yollarını ayıran Perulu ön libero Renato Tapia'nın Beşiktaş'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Perulu milli oyuncu için Celtic, Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors ve Celta Vigo'nun da ilgisi sürüyor. Genç oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin artmasının ardından Siyah Beyazlı ekip taraftarları, Tapia'nın kariyerini araştırmaya başladı.

Renato Tapia kimdir?

Renato Tapia, 28 Temmuz 1995'de Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. Club Esther Grande de Bentin'de futbola başlayan Tapia, 2013 yılında Twente altyapısına dahil oldu. Orta sahada görev alan ve ön libero pozisyonundaki başarısıyla dikkat çeken Tapia, kısa süre içerisinde A Takım kadrosuna dahil edildi. Twente formasıyla 51 maçta 7 gol kaydeden Perulu oyuncu, 2016 devre arası transfer döneminde 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle ülkenin köklü ekiplerinden Feyenoord'a katıldı.

Büyük umutlarla transfer olduğu Feyenoord'da beklediği şansı bulamayan genç oyuncu, ilk sezonunda 3, ikinci sezonunda 14 maça çıktı. Üçüncü sezonunda bulduğu forma şansını değerlendiren Tapia, 22 maçta görev aldı, 1 gol kaydetti. 2018-2019 sezonundan devre arasında Willem II'ye kiralanan Perulu, 16 maçta 1 gol atabildi. Bu sezon Feyenoord'da 23 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 asist üretti.

Peru Milli Takımı'nın önemli oyuncuları arasında yer alan Tapia, 53 maçta 3 gol kaydetti. Bonsevisi elinde olan başarılı oyuncunun, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.