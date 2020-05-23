Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Al-Wahda forması giyen Renato Chaves'in ismi gündeme gelmişti.

Tecrübeli oyuncu, corona virüs sürecini geçirdiği ülkesi Brezilya'da UOL Esporte'ye açıklamalarda bulunurken Beşiktaş iddialarını da yanıtladı.

Beşiktaş sorusuna ilişkin adres olarak menajerini gösteren 30 yaşındaki stoper, "Bu, arkadaşım Leo Cornacini'nin ilgileneceği bir mesele. Şimdilik Brezilya'da evimdeyim ve pandemiden sonra yeniden fizisel çalışmalarıma odaklanacağım. Şimdilik geleceğim Al-Wahda. Orada kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.