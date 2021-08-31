Remzi Sanver: Mustafa Cengiz ve yönetimi ihraç edilmedi

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, yaptığı açıklamada eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ihraç edilmediğini açıkladı. Sanver aynı zamanda Marcao'nun durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Remzi Sanver, "Disiplin kurulumuz, eski başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimi hakkında oy birliğiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yönetim kurulumuz da oy çokluğuyla ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Remzi Sanver, Brezilyalı oyuncu Marcao hakkında ise, "Spor kulüpleri oyuncularının sadece bedensel gelişimleri değil, ahlaki gelişimlerinden de sorumludur. Bu bilinci, bu olayda da ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Yanlışa doğru demek ilkesizliğine düşmedik" şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile Rizespor arasında bir ihtilaf bulunuyor. Dün, Rizespor'un bizi itham eden sert açıklamaları oldu ve bizim de bu ithamlara cevap veren sert açıklamalarımız da oldu. Bizim ne Rizespor ne de başka bir rakibimizle husumetimiz olamaz







