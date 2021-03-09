Şampiyon, çıktığı ilk sıralarda popüler olma yolunda ilerliyordu. Daha sonra League of Legends yapmış olduğu son güncellemede Rek’Sai şampiyonunun neredeyse tüm gücü resmen elinden alındı. Bu durum oyuncuların pek hoşuna gitmedi. Yeni sezonda Rek’Sai hakkında gerekenin yapılması bekleniyor. Rek’Sai şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri için detayları inceleyebilirsiniz.

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai

Rek'Sai üstün bir yırtıcıdır. Habersiz olan avını pusuya düşürür ve mideye indirmek için tüneller kazarak, hücum eder. Bu acımasız Hiçlik yaratığı dinmek bilmeyen bir açlığa sahiptir. Shurima İmparatorluğu'nda pek çok bölgeyi harap etmesinden dolayı çoğu tüccar ve kervan bu yaratıktan kaçmak amacıyla yollarını değiştirir oldu. Çünkü herkes biliyor ki, bu yaratık göründüğünde ayaklarının altındaki toprak ölüme sebebiyet verecek.

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai Oynanış Biçimi

Şampiyonun pasif skili Xer'Sai'nin Öfkesi, yaratığın öfke biriktirmesini sağlar. Gömülüyken 5 saniye boyunca öfke harcayarak can yeniler.

Klavyenizden Q tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Kraliçe'nin Gazabı, şampiyon 5 saniye içinde yapacağı bir sonraki 3 normal saldırı, yakındaki rakiplere ilave fiziksel hasar verir. Skill iki farklı yeteneği ortaya çıkarır. Diğeri ise Avına Güdümlü'dür. Bu yetenekte ise şampiyonun fırlattığı Hiçlik enerjisi yüklü toprak parçalarını, isabet ettikleri ilk birimin üzerinde patlayarak büyü hasarı verir. Ayrıca isabet alan rakiplerden gizli olanlar haricindekileri 2.5 saniyeliğine açığa çıkarır.

Klavyenizden W tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenekte yine 2 farklı yeteneği içerisinde bulundurur. İlki olan Gömül, şampiyonun toprağın altına gitmesini ve gömülerek yeni yetenekler kazanmasını sağlar. İkincisi ise Yüzeye Çık, adı üzerinde şampiyon yüzeye çıkar ve rakiplere fiziksel hasar verir. Yakındaki rakipler ile arasındaki mesafeye bağlı olarak havaya savurur. Rakipler bu skillden en fazla 10 saniyede bir isabet alabilir.

Yine çift yetenekten oluşan diğer bir yeteneğini ise klavyeden E tuşu ile yönlendirebilirsiniz. İlk yetenek Hiddetli Isırık, şampiyon hedefini ısırır ve fiziksel hasar verir. Öfke tam doluysa, hasar artar. Tünel Kaz ise bu skilin ikinci yeteneğidir. Şampiyon tünel açarak ilerler ve arkasında iki adet giriş bırakır. Bir girişe tıkladığınızda ise Rek’Sai tünelin diğer girişinden çıkar. Tüneller 10 dakika açık kalır. Rakipler tarafından yok edilebilir.

Son olarak klavyenizden R tuşu ile yönlendirebileceğiniz yetenek Hiçlik Hücumu, pasif halde iken şampiyon rakiplere hasar vermek onları 5 saniye boyunca işaretler. Aktif hale geçtiğinde bir çığlıkla yeraltına dalıp işaretli hedefin peşine düşer. 1,5 saniye odaklandıktan sonra, düşmanına hasar verir.

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai S11 Rün Dizilimi

Rek'Sai şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

Büyücülük

Bulut Pelerini

Suda Yürüyen ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai S11 Yetenek Skilleri

Rek'Sai şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Kraliçe'nin Gazabı / Avına Güdümlü: 1- 4- 5- 7- 9

Gömül / Yüzeye Çık: 2- 14- 15- 17- 18

Hiddetli Isırık / Tünel Kaz: 3- 8- 10- 12- 13

Hiçlik Hücumu: 6- 11- 16

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai S11 Counter Pickler

Rek'Sai şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Darius

Fizz

Gangplank

Irelia

Kennen

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Dolu Kılıcı

Kara Balta

Çelik Kaplamalı Çizme

Kararma

Gecenin Kıyısı

Koruyucu Melek

Yeraltındaki Dehşet Rek'Sai Kostümleri

Rek'Sai şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Eternum Kostümü

Havuz Partisi Kostümü