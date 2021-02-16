Umut Bulut, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 503. maçına çıktı ve Oğuz Çetin'e ait lig tarihinde en çok lig maçına çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu. Deneyimli oyuncu rekorun ardından kariyeri ve gündeme ait çarpıcı açıklamaları TRT Spor'a yaptı.

Umut Bulut, yurt dışı kariyeri ile birlikte Trabzonspor , Galatasaray dönemleri teknik adamlar ve oyuncularla anıları hakkında konuştu

'Hem Oğuz hem de Rıza hocayı tebrik ediyorum'

Umut Bulut, "Gerçekten ilk maçıma çıktığımda böyle bir rekor aklıma gelmezdi. Ulaşılması çok zor bir rekor. Buradan hem Oğuz hem de Rıza hocayı tebrik ediyorum. Onların da bu kadar maç oynamış olması çok önemliydi"

'Fransa'ya gitmesem 600 maçı geçerdim'

"Oraya gitmesem belki 600 maç civarına ulaşırdım ama gitmem uzun yıllar futbol oynamama vesile oldu. Toulouse'a gitmemin bana artıları oldu. Buraya gelince Türkiye kariyerimde farklı anlayışım oldu. Toplam kaç resmi maç oynadım bilemiyorum ama attığım gol sayısını biliyorum"

"Almanya'dan beni Hertha Berlin beni çok istemişti ama olmadı. Avrupa'da uzun yıllar oynamak önemliydi. İspanya'da oynamak hayalim vardı ve Fransa'ya o yüzden gitmiştim"

'Schalke maçı, Fenerbahçe kupa finali...'

"Kariyerimde tabii unutulmaz maçlar var. Son dakika gol attığım Schalke maçı benim için unutulmaz maçtı. Kariyerim için çok önemliydi. Trabzonspor'da oynarken 2010 Türkiye Kupası finali unutulmaz maçlarımdan. Trabzonspor tarafından Fenerbahçe'ye karşı galibiyet almak ve kupayı kazanmak çok farklıydı. Trabzonspor ile Başakşehir maçı da yine"

'Selçuk İnan ile yollar ayrılınca gol sayım düştü'

"Pozisyona girmekten çekinmiyorum, gol kaçırsam da kovalamaya devam ediyorum. Önemli goller atmak bana da nasip oldu. İlk 7 senemde 100 golü geçtim, sonra sağ ve sol taraflarda da oynadığım için gol sayısı düştü. Oyun yapıma en uygun oyuncu Selçuk İnan idi. Onunla yollarımız ayrıldıktan sonra bayağı sıkıntı çektim (esprili bir şekilde yanıtladı)"

"Fatih hoca ile çok anımız var. Sivasspor maçından önce hoca bana 'Çaprazdan vur şöyle bir gol at gel' dedi. Sivas maçı 45. saniye sağ çaprazdan vurdum gol oldu. Atmasam gidemeyecektim hocaya zaten de attım çok şükür. Koştuk hocaya..."

"Fizik olarak en az bir sene daha oynayacağıma inanıyorum. Kısmet her şey, sezon sonu da gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

'Portekiz maçını unutamıyorum'

"Milli takımda Portekiz maçını unutamıyorum. Estonya maçı var. İzlanda maçı Selçuk'un son dakikada gol attığı karşılaşma da unutulmazlarım arasında..."

"Hem Burak hem de Elmander'le o sene çok büyük işler başardık. İkisi en iyi oynadığım forvetlerdi."