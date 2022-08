Rekortmen jokey Selim Kaya, mesleğine dönüyor

En son 5 Ocak 2021’de at binen 45 yaşındaki başarılı pilot Selim Kaya, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 16:30’da düzenlenecek Nevat Zaimoğlu Koşusu’nda 1 numaralı Rock Iron isimli safkana binerek kariyerine ara verdiği yerden başlayacak.

Son dönemlerde at yarışlarında kamçı kullanılmasına karşı olduğunu belirten röportajlarıyla dikkat çeken ünlü jokey sosyal medya hesabından da yakın zamanda kaybettiğimiz kardeşi Gazi galibi jokey Ömer Kaya ve ağabeyi at sahibi Remazan Kaya’nın görüntülerinin de bulunduğu bir video ile geri döndüğünün bildirimini yaparken dün gece bir sohbet odasında oğlu Salih Kaya’nın atlarına kamçı vurmayacağını, diğer at sahiplerinin atlarında ise gerektiğinde kamçı kullanacağını ifade etti.

2015 yılında 12’si Grup-1 olmak üzere tam 54 grup mücadelede zirveye uzanan ve haftada 1’den daha fazla grup kazanma istatistiğiyle bu alanda tıpkı Ahmek Çelik’in 7 yıl üst üste Gazi Koşusu’nu kazanması gibi kırılması imkansıza yakın bir rekorun sahibi olan Selim Kaya’nın geri dönüş haberi, pilotu cana yakın tavırlarıyla sevenlerinin bir hayli fazla olduğu yarışseverler arasında da mutlulukla karşılandı.

Cem BOŞGELMEZ