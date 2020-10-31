Rekortmen İrem şampiyon yetiştirecek

Şimdiye kadar 10'u uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde madalya almaya hak kazanan 19 yaşındaki özel sporcu, "Havuzda olmayı çok seviyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp mezuniyetten sonra iyi bir antrenör olup başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.