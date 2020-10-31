Rekortmen İrem şampiyon yetiştirecek
Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin özel yetenek sınavlarını başarıyla geçerek, "Antrenörlük Eğitimi Bölümü" öğrencisi olan down sendromlu rekortmen milli yüzücü İrem Öztekin, antrenörlükte de adından söz ettirmek istiyor.
Şimdiye kadar 10'u uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde madalya almaya hak kazanan 19 yaşındaki özel sporcu, "Havuzda olmayı çok seviyorum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp mezuniyetten sonra iyi bir antrenör olup başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.