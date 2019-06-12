Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle dövüş sporuna başlayan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil'in dikkatini çekti. Aleyna'nın halterde başarılı olacağına inanan antrenörü, genç sporcuya bu sporu sevdirdi. Antalya Spor Salonu'nda 2 yıldır antrenman yapan Aleyna, geçen yıl katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloyla 3 Türkiye rekoru kıran Aleyna, başarılarını bu yıl da sürdürdü. Aleyna, mart ayında Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adını yazdırdı. Türkiye şampiyonluğunu kazanan genç halterci, iki yılda iki şampiyonluk kazanıp 6 rekor kırarak başarısını tescilledi.

İsrail'de Aralık ayında yapılacak Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Aleyna, "İki yılda iki defa Türkiye şampiyonu oldum ve 6 rekor kırdım. Bu benim için mutluluk ve gurur verici bir başarı. Avrupa şampiyonasında hedefim altın madalya kazanmak. Avrupa şampiyonluğu sonrasında da dünya şampiyonluğunu istiyorum. Milli takımda uzun yıllar başarıyla görev yapıp, olimpiyata katılmak en büyük hayalim" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)