22 yaşındaki sporcu, 10 Kasım gibi anlamlı bir günde kırdığı rekorla büyük gurur yaşadığını belirterek sosyal medyada, "Böyle anlamlı bir günde bir Türk genci olarak ülkem adına görevimi yerine getirdiğim için çok huzurluyum. Ne mutlu Türküm diyene" açıklamasını yaptı. Sakçı dev organizasyonda 26 Ekim'de 25.50'yle 50m kurbağalamada Avrupa rekoru kırmış, 4 Kasım'da da bu rekoru 25.29'la geliştirmişti. Emre son olarak da 100m kurbağalamada 55.74’le kısa kulvar Avrupa rekorunu geçmeyi başardı.