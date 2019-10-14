Rekorların maçı: Anadolu Efes - ALBA Berlin

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti.

Anadolu Efes'in 106-105 kazandığı maçta toplam 211 sayı atıldı ve Ocak 2018'den bu yana bir maçta atılan en yüksek sayı oldu.

Maçta iki takım toplam 56 asist yaptı ve bu da EuroLeague'de bir maçta yapılan en yüksek ikinci asist toplamı oldu.

Deplasmanda oynadığı mücadelede ALBA Berlin; 127 ile verimlilik puanı, 105 ile sayı, 28 ile asist, 14 ile üçlük takım rekorlarını kırdı.

Bireysel anlamda ise Anadolu Efes'in Sırp yıldızı Vasilije Micic ise 32 ile verimlilik, 13 ile asist, 4 ile top çalma rekorlarını kırdı.

ALBA'da Martin Hermannsson da 11 asist ile takımda bu alanda ulaşılan en yüksek asist sayısına ulaşan ikinci isim oldu.