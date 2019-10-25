Rekorların adamı Lionel Messi

Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi rekorlara doymuyor...

Geçtiğimiz günlerde 6. kez Altın Ayakkabı’yı alan ve bu ödülü en fazla kazanan oyuncu olan 32 yaşındaki futbolcu, önceki akşam Slavia Prag karşısında bir rekor daha kırdı. Yıldız oyuncu, Devler Ligi’nde 15 sezon üst üste gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu arenada ilk olarak 2005-2006 sezonunda Yunan ekibi Panathinaikos ağlarını sarsan tecrübeli oyuncu, o tarihten bu yana her sezon Devler Ligi’nde gol atmayı başardı. Önceki gün de Prag filelerini havalandıran Messi, Kupa 1 kariyerinde 33 farklı takıma gol atmış oldu.

Böylece deneyimli futbolcu, bu alanda Real Madrid efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Raul’un rekoruna ortak olmayı başardı.