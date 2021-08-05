Aston Villa'nın Milli yıldızı Jack Grealish, rekor bir bedelle Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 25 yaşındaki oyuncu Manchester City'ye 100 milyon Sterlin (117 milyon Euro) bedelle geçti.

Rekor transfer bitiyor! Grealish Manchester City'de

Pogba'nın rekorunu kırdı

Gelen bilgilere göre bu transfer için Manchester City 100 milyon sterlin (117 milyon Euro) bonservis ödeyecek. Böylece Manchester United'ın Pogba için ödediği 105 milyon Euro'luk rekorun yeni sahibi Grealish oldu.

Jach Grealish aynı zamanda yine Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire'a ödediği 87 milyon Euro'luk bedeli de geçip en pahalı İngiliz oyuncu unvanına da sahip oldu

Euro 2020'de 2 asist

Aston Villa forması altında son iki sezonda 17 gol - 20 asist yapan Jack Grealish, Euro 2020'de final oynayan İngiltere A Milli Takımı kadrosunda da yer almış ve iki asist yapmıştı.





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