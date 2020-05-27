Corona virüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm spor organizasyonları dururken, bu süreçte espor'a ilgi arttı. KPMG Football Benchmark ekibi espor dünyasını araştırdı. Küresel karantina döneminde büyümeye devam eden espor dünyasında oyun satışları yüzde 63 arttı. Araştırmaya göre E-Spor’un 2021 yılına kadar yüzde 21.7 oranında büyümesi, piyasa değerinin 1,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Aynı dönemde sinema endüstrisinin yüzde 4.4, müziğin yüzde 3.5, radyonun ise yüzde 2.1 küçülmesi öngörülüyor.

664 milyon kişi takip edecek

2015 yılnda 235 milyon kişinin izlediği espor'un şu anda toplam 454 milyon kişi tutkuyla takip ediyor. 2022 yılında ise espor'un takipçi sayısının 644 milyon olacağı hesaplanıyor. espor kitlesinin yaş ortalaması da dikkat çekici. Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42'yken, NBA'nin izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53. espor takipçilerinin yaş ortalaması ise 32.





Yaklaşık 32 milyon oyuncu bulunuyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Corona virüs döneminde her yerde E-Spor turnuvaları izledik. E-Spor çok büyük bir endüstri olmaya koşuyor. Koronavirüs bunu hızlandırdı. Salgın dönemi yaşanan küresel karantina, sonrasında başlayan kontrollü sosyal hayat en fazla gençleri etkiliyor. Gençler espor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine espor oyuncusu olmayı tercih ediyorlar. Şu anda yaklaşık 32 milyon espor sporcusu var. Bu gelecek yıllarda daha da artacaktır. Olimpiyatların espor'a açılması halinde rakamların katlanarak büyüdüğünü görebileceğiz” dedi.

İşte spor organizasyonlarını izleyenlerin yaş ortalaması:

Organizasyon İzleyenlerin yaş ortalaması

E-Spor 32

Tüm futbol ligleri 39

İngiltere Premier Lig 42

NHL 43

NFL 49

Olimpiyatlar 50

NBA 53

WTA Tour 55

MLB 57

ATP Tour 61