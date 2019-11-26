Rekor makinesi Luka Doncic

Avrupa basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en genç yeteneklerin başında gelen Sloven yıldız Luca Doncic, NBA’deki ikinci sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor. Dallas Mavericks tarafından draft edildiği sene, ‘Yılın Çaylağı Ödülü’nü kazanan Doncic şimdi ki performansıyla ise ‘En Değerli Oyuncu’ Ödülü’nün güçlü adayları arasında gösterilmeye başlandı.

Sezonda henüz 16 maç geride kalırken, 20 yaşındaki basketbolcu, NBA tarihe adını yazdırdı. Doncic özellikle de 4 gün içinde forma giydiği 3 maçtaki ulaştığı istatistiklerle üst üste rekorlar kırdı.

Dallas’tan 5 maçlık seri...

Son olarak Cleveland Cavaliers’ı 42 sayı farkla yenen Dallas Mavericks, deplasmanda Houston Rockets’ı 137- 123 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı. Bu sezon sahadan 11. kez galip ayrılan Mavericks’in Sloven yıldızı, karşılaşmayı 41 sayı, 10 asist ve 6 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA’de 4 maç üst üste 30 sayı barajını aşan Kevin Durant’tan sonraki en genç oyuncu oldu. Doncic daha önce de 23 Kasım’daki Cleveland Cavaliers ve 21 Kasım’daki Golden State Warriors maçlarında rekor kırmıştı.