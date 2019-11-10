Rekabette bugün 39. randevu

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı’nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta Kara Kartal 26, Yeşil-Siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi. Taraflar, ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.