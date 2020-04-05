Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims takımının doktoru olduğu öğrenilen Bernard Gonzalez, corona virüsü testi pozitif çıkınca intihar ederek yaşamına son verdi. Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, ardında bir mektup bıraktı.

Bernard Gonzalez'in bıraktığı mektupta kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi. Bernard Gonzalez 12 Mart 1969 doğumlu idi. Reims şehrinin belediye başkanı Arnaud Robinet, yaşanan dramatik olayı doğruladı. Bernard Gonzalez için üzgün olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Robinet, "Ailesi ve eşiyle görüştüm. Corona virüsün kurbanı oldu. Çok ama çok üzgünüm. Detayları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.





Reims kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı











