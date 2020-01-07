İddaa programında Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde Ligue 1’de aralarında sadece 1 puanlık fark olan Reims ve Strasbourg, yarı final mücadelesi yaparken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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2020’nin ilk maçında Fransa Kupası’nda Monaco’nun konuğu olan Reims, oldukça etkisiz bir mücadele gösterdiği maçta son anlarda yediği golle kupaya veda etti. Ligue 1’de ise üst sıralara yakın bir pozisyonda Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Reims, 6 maçtır kaybetmiyor. Lider PSG ile birlikte ligin en az gol yiyen ekibi olan Reims ekibinde çok önemli bir oyuncunun sakatlığı bulunmuyor.

Yeni yıla amatör rakibi Le Portel deplasmanında aldığı Fransa Kupası galibiyetiyle başlayan Strasbourg oldukça formda denilebilir. Öyle ki bu maçla birlikte üst üste 5. galibiyetlerini aldılar. Ligue 1’de yıl sonunda yakaladıkları 3 galibiyetlik seriyle iyice morallenen Strasbourg, aradan sonra daha fazla canlar yakabilir. Konuk ekipte savunmacı Simakan ve forvet Mothiba’nın sakatlıkları var. Forvet Nuno da Costa’nın da durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Reims’ın bu sezon oynadığı 21 resmi maçın sadece 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

• Reims’ın bu sezon evinde oynadığı 12 resmi maçın 8’inde ilk yarılar beraberlikle bitti.

• Deplasmandaki son 5 resmi maçında 10 gol atan Strasbourg, önceki 9 resmi dış saha maçında sadece 2 gol atabilmişti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %22’den fazlası Reims’ın maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %9’u maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.