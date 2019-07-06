Rehabilitasyondan tarihi zirveye...

Yunanistan’da yapılan şampiyonada 6 bin metre açık su yarışında altın, bin 500 metre su üstünde ise gümüş madalya alarak tarihi bir başarı elde eden 22 yaşındaki sporcu, “4 ay yürüyemedim. Sonra rehabilitasyon amaçlı yüzmeye geldim. Meğer geldiğim yer paletli yüzmeymiş. Aslında biraz şans işiydi. Sonra bir baktım haftada 4-5 gün geliyorum. Birden bire bu branşın sporcusu oldum. Şimdi en büyük hayalimi gerçekleştirdim. Kürsüye çıkıp bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımız’ı okutmak benim için çok önemliydi. Seneye Dünya Şampiyonası’nda altın madalya almam lazım” şeklinde konuştu.