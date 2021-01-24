Reha Kemal Erginer: Eksiklerimiz bugün oldukça fazlaydı

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Maçın başında çok erken bir gol yedik. 1. dakikada yediğimiz golle maça neredeyse mağlup başladık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Aslında bakarsanız maçın genelinde beklentilerimin altında kaldık diyebilirim. Çok fazla pas yapamadık. Rakibi çok iyi karşılayamadık. Önde top tutamadık. Hücumda üretken değildik. Önde çoğalamadık. Eksikler bugün oldukça fazlaydı. Baktığınızda ikinci yarı zaman zaman derli, toplu oyun oldu diyebiliriz ama yine bugünkü oynadığımız maç, ilk yarıda olan eksikliklerimizin devam ettiğini bize açıkça gösterdi. Sadece oyunsal anlamda değil, bizim pozisyonel anlamda da eksikliklerimiz var. Bunları transfer sürecinin bitmesine kalan 1 haftalık dönemde tamamlamamız gerek kesinlikle. Bunları da tamamladıktan sonra daha derli toplu, ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen bir Boluspor sahada görürüz” ifadelerini kullandı.

İHA