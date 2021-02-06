Reha Kapsal, eski bir Türk futbolcudur. Bununla beraber uzun süreler farklı takımlarda teknik direktörlük de yapmıştır. Aynı zamanda kendisi futbol yorumculuğu da yapmaktadır.

Reha Kapsal kimdir?

Eski futbolcu ve teknik direktör Reha Kapsal, şu an herhangi bir takımla beraber çalışmıyor. En son 2014 yılında Şanlıurfaspor ile teknik direktörlük alanında çalışmıştı.

Doğum tarihi ne zamandır?: 11 Nisan 1963

Doğum yeri neresidir?: Diyarbakır

Kaç yaşındadır?: 57 (2020 tarihinde)

Uyruğu neresidir?: Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır?: Forvet (eski)

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor?: -

Şu an hangi kulüpte forma giymektedir?: Aktif futbol kariyerine son verdi

Reha Kapsal nerelidir?

Reha Kapsal, Diyarbakır ilimizde dünyaya gelmiştir.

Reha Kapsal kaç yaşında?

Reha Kapsal 2021 yılı itibariyle 58 yaşında bulunuyor.

Reha Kapsal hangi takımlarda oynadı?

Eski futbolcu, yeni teknik direktör, futbol oyunculuğu sırasında pek çok fazla takımda oynadı. En fazla Altay SK ile maça çıktı ve forma terletti. Futbol oyunculuğu kariyerine 1 Temmuz 1997 yılında bir nokta koymaya karar verdi. En son Malatya Belediye (Yeni Malatyaspor) forması giymiş ve top oynamıştı.

Kapsal’ın Futbolculuk Kariyerine Bir Bakış ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Zamanı Ve Futbolla İlk Tanışma

Reha Kapsal’ın alt yapı takımlarının hangileri olduğu bilinmiyor.

Profesyonel Olarak Futbolla İlgilenmesi

Altay ( 1982 ve 1989 yılları arası)

Trabzonspor (1989 ve 1990 yılları arası)

Altay (1990 ve 1993 yılları arası)

Aydınspor (1993 ve 1994 yılları arası)

Zeytinburnu (1994 ve 1997 yılları arası)

Yeni Malatyaspor (1994 ve 1997 yılları arası)

Futbolculuk Kariyeri Sırasındaki Başarıları

1983 ve 1984 sezonunda takımı Altay ile 1. Lig’de oynuyordu. O sezonda, Altay 1. Lig şampiyonu oldu.

Reha Kapsal hangi hangi takımları çalıştırdı?

Reha Kapsal, 1999 yılından beri teknik direktörlük yapıyor. 1997 yılında aktif futbol kariyerine son vermişti. İki yıllık bir aranın ardından eski takımı Altay’da görev başına geçti. Burada, ilk önce yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Reha Kapsal, daha sonra Marmaris Belediye Gençlik spor takımına geçti. Burada 2000 ve 2001 yılları arasında teknik adamlık yaptı. 2001 senesinde tekrardan başka bir takıma geçiş yaptı.

Kapsal’ın teknik direktörlük yaptığı üçüncü takım Manisa spor oldu. Burada yalnızca bir sene boyunca teknik destek verdi. Daha sonra tekrardan eski takımı Altay’a döndü.

Altay’a bu gidişinde yardımcı değil, antrenör olarak görev aldı. Burada 2001 ve 2002 yıllarında hizmetlerini sundu. Fakat yine fazla durmadı ve başka bir takıma geçişini yaptı.

2002 ve 20003 yılları arasındaysa Kayseri Erciyes spor takımına gitti. Burada yine yardımcı antrenör konumundaydı. Bir senenin sonunda Ankara spor takımına gitmeye karar verdi.

Ankaraspor yılları da uzun sürmedi Bir sezon sonunda başka bir Ankara takımı olan MKE Ankaragücü’ne teknik direktör olarak geçti. Buradaki bir senenin sonunda 2005 yılında Karşıyaka takımına transfer oldu.

Üç yıllık bir aranın ardından tekrardan Karşıyaka ile teknik adamlığa dönüş yaptı. Bu takımda bir sezon kaldı ve 2010 yılında Manisa spor’a gitti. 2011 senesinde tekrardan Karşıyaka’ya döndü. 2013 ve 2014 yıllarında ise Şanlıurfa spor takımında teknik adamlık yapmaya başladı.